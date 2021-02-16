الامارات | اهتمام إعلامي عالمي بصورة «مسبار الأمل» للمريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام إعلامي عالمي بصورة «مسبار الأمل» للمريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت صورة المريخ، التي التقطها «مسبار الأمل»، صفحات وشاشات ومواقع العديد من وسائل الإعلام العالمية المرموقة، مثل «إندبندنت»، و«واشنطن بوست»، و«ديلي ميل»، و«بي بي سي»، و«سي إن إن»، و«ذا إكونوميك تايمز»، و«سي نت»، و«تايمز أوف إسرائيل»، وذلك ضمن تغطية واسعة تناولت أهمية الصورة، ومشروع الإمارات لاستكشاف الفضاء، والأهداف العلمية لمهمة «مسبار الأمل»، وجهود دولة الإمارات في استكشاف الفضاء.

وكان مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، قد نشر أول صورة للكوكب الأحمر، التقطها «مسبار الأمل» بعد دخوله بنجاح مدار كوكب المريخ، والتي تعد مؤشراً على كفاءة المسبار وأنظمته الفرعية وأجهزته العلمية، وجودتها ضمن مهمته الأساسية في توفير معلومات وبيانات وصور حول الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

وأشار موقع «سي نت» المتخصص بالتكنولوجيا إلى أن الصورة المميزة التي تم التقاطها من مسافة تبلغ نحو 25 ألف كيلومتر، تظهر مشهداً خلاباً للمريخ، يظهر فيه كنصف دائرة صفراء على الخلفية السوداء للفضاء.

وشرح الموقع تفاصيل الصورة التي تضم مجموعة من أشهر معالم كوكب المريخ، ليطل أوليمبوس مونس، أكبر بركان في النظام الشمسي في نقطة يتضاءل عندها ضوء الشمس، بينما تتألق البراكين الثلاثة الأخرى في سلسلة ثارسيس مونتيس تحت سماء خالية من الغبار.

وذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل» أن نحو 50% من جميع المهمات إلى المريخ باءت بالفشل أو انهارت أو احترقت أو لم تصل، وإذا سارت الأمور حسب المخطط، سيستقر «مسبار الأمل» خلال الشهرين المقبلين في مدار مرتفع واستثنائي، ليعمل على مسح الغلاف الجوي المشبع بثاني أكسيد الكربون حول الكوكب بأكمله، في كل أوقات اليوم، وكل فصول السنة المريخية.

وأوضحت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن «مسبار الأمل»، الذي دخل مدار الالتقاط حول المريخ بعد مناورة غير مسبوقة في تاريخ المهام الفضائية، بعد تشغيل محركات الدفع العكسي الستة دفعة واحدة، ولمدة 27 دقيقة، شكّل نجاحاً لأول مهمة بين الكواكب في العالم العربي.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية العريقة إن الصورة تظهر سطح المريخ عند الشروق، كما تظهر القطب الشمالي للمريخ، إضافة إلى أوليمبوس مونس، وهو أكبر بركان على الكوكب.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نشر الصورة على صفحة سموه على «تويتر».

ونقلت الصحيفة التغريدة التي نشرها سموه عن أول صورة من «مسبار الأمل»، التي قال سموه فيها إنها «أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ».

أما موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فقد أبرز في تقرير له إرسال «مسبار الأمل» أول صورة من المريخ، مؤكداً أن المسبار يجعل الإمارات أول دولة عربية في التاريخ تمتلك حضوراً علمياً واستكشافياً في الكوكب الجار القريب للأرض.

ونقل الموقع مقتطفات من تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حساب سموه في «تويتر».وأشار تقرير «بي بي سي» إلى أن إحدى مهام «مسبار الأمل» تتمثل في دراسة أسباب تسرب ذرات الهيدروجين والأوكسجين المحايدة إلى الفضاء، وهي بقايا المياه الوفيرة التي كانت تغطي قديماً كوكب المريخ، وسيضيف ذلك البحث إلى فهم العلماء لكيفية تحول كوكب كان دافئاً وغنياً بالمياه في السابق إلى كوكب بارد ومغبر وجاف اليوم.

وواصل موقع قناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية تغطياته التفاعلية لرحلة «مسبار الأمل»، مورداً خبر إرسال أول مشروع إماراتي لاستكشاف المريخ أول صورة للكوكب الأحمر، التي التقطها بعد يوم من وصوله الكوكب الأحمر يوم الثلاثاء التاسع من فبراير 2021، ودخول مدار الالتقاط بنجاح بعد أول محاولة.

وأفاد موقع «ذا إكونوميك تايمز» الهندي، المتخصص في عالم الأعمال والاقتصاد، بأن الصورة تظهر ضوء الشمس قادماً نحو سطح المريخ، كما تظهر القطب الشمالي للمريخ، إضافة إلى أكبر بركان على الكوكب، المسمى أوليمبوس مونس.

- التغطية تطرقت إلى الأهداف العلمية لـ«مسبار الأمل» وجهود الإمارات في استكشاف الفضاء.

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