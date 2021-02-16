الامارات | «آيدكس» و«نافدكس» ينطلقان الأحد بمشاركة 59 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «آيدكس» و«نافدكس» ينطلقان الأحد بمشاركة 59 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تنطلق فعاليات الدورة الـ15 من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، الأحد المقبل، ولمدة خمسة أيام، إلى جانب مؤتمر الدفاع الدولي 2021، الذي يقام في 20 فبراير في مركز «أدنوك» للأعمال، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا.

وذكرت اللجنة العليا المنظمة خلال مؤتمر صحافي أن «من المنتظر أن يشارك في الدورة الحالية للمعرضين ما يزيد على 900 شركة عارضة من 59 دولة، إضافة إلى مشاركة 35 جناحاً وطنياً، ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان ما يزيد على 70 ألف زائر محلي ودولي، على مدار الأيام الخمسة، إلى جانب 110 وفود دولية أكدوا حضورهم، ومن المنتظر أن يشارك في التغطية الإعلامية ما يزيد على 500 إعلامي من 64 دولة حول العالم».

ويستعرض المعرضان اللذان تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

ويجمع مؤتمر الدفاع الدولي 2021 الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال، وافتراضياً من خلال منصات التواصل العالمية، لمناقشة ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، في كلمته خلال المؤتمر، أن معرض «آيدكس» أسهم في دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية والدولية منذ انطلاقته الأولى، ورسخ مكانة دولة الإمارات ودورها المحوري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن «معرضي آيدكس ونافدكس، ومؤتمر الدفاع الدولي، هي من الفعاليات الدولية الحيوية والاستراتيجية التي نجحت في التحول إلى منصات عالمية متكاملة، تستقطب أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية البرية والبحرية والجوية من تكنولوجيا وابتكارات تواكب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف أن «الدورة المقبلة ستدشن مرحلة التعافي من جائحة (كوفيد-19)، وذلك على الرغم من الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، لتبرهن جاهزية دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، وقدرتها على تنظيم واستضافة هذه الفعاليات الدولية الرائدة، حيث تمتلك الدولة البنية التحتية والخبرات اللازمة لتنظيم حدث عالمي بشكل يضمن الالتزام بالتدابير الاحترازية وإجراءات السلامة والوقاية، الأمر الذي يرسخ المكانة الدولية الرائدة للمعرضين، ويؤكد قدرة أبوظبي على استقطاب مختلف دول العالم للمشاركة في واحد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية».

وقال «إنه تم تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة لصناع القرار والخبراء من هذه القطاعات الحيوية، وشهدنا إقبالاً عالمياً واسعاً للمشاركة في هذه الدورة، ومن المنتظر أن تستقطب هذه الدورة أعداداً كبيرة الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث سيشارك بهذه الفعاليات التي تلعب دوراً رئيساً في تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، قادة الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، لعقد الشراكات المثمرة».

وأضاف أن الدورة المقبلة ستتيح للمشاركين والزوار فرصة فريدة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة، للإسهام في تحقيق السلام العالمي.

بدوره، أكد الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا، اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، أن اللجنة العليا المنظمة حرصت على التعاون مع كل اللجان المختصة والمؤسسات الوطنية المختلفة على وضع مجموعة من الإجراءات وفق أعلى الاشتراطات العالمية والمحلية، لضمان أمن وسلامة الوفود الدولية والمشاركين والزوار.

مشاركة 5 دول جديدة

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري، إن «تشهد الدورة الحالية مشاركة خمس دول جديدة، تشارك للمرة الأولى، وهي كل من: إسرائيل، ومقدونيا الشمالية، وأذربيجان، ولوكسمبورغ، إضافة إلى البرتغال، وأن نسبة الشركات الدولية العارضة تجاوزت 84% من مجموع العارضين، في حين وصلت نسبة الشركات الوطنية العارضة إلى 16% من مجموع الشركات، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الدولي بمعرضي أيدكس ونافدكس، إضافة إلى المستوى المتطور الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيد المحلي».

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