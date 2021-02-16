الامارات | 4 حملات تفتيشية على 1500 صالون حلاقة ومركز تجميل بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حملات تفتيشية على 1500 صالون حلاقة ومركز تجميل بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ أربع حملات تفتيشية وإرشادية موسّعة، تستهدف 1500 من مراكز التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، في إطار خططها الاستباقية استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأفادت البلدية بأن الحملات تهدف إلى توعية أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها بالقوانين الصادرة عن الجهات المختصة، والتأكد من تنفيذ التدابير الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، للحد من تفشي جائحة «كوفيد–19»، لافتة إلى أنها تجري حملات تفتيشية على مراكز التجميل وصالونات الحلاقة بشكل دوري ومفاجئ على مدار العام، للتأكد من تطبيق جميع المحال للاشتراطات والمتطلبات الصحية، إضافة إلى حرصها على توعية وتثقيف العاملين من خلال ورش العمل التوعوية وتوزيع النشرات والمطبوعات التثقيفية.

وذكرت أن الحملات تهدف كذلك إلى الارتقاء بالوضع الصحي لمحال الحلاقة ومراكز تجميل النساء، وتعزيز الوعي الصحي، والتعريف بمخاطر استخدام أدوات حلاقة غير نظيفة ودورها في انتقال الأمراض، علاوة على التعريف بالبدائل الممكنة كاستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام لمرة الواحدة، واقتناء الزبون حقيبة أدوات خاصة، كخيار أفضل للوقاية.

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