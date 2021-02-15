ملك البحرين يصل إلى البلاد في زيارة خاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة خاصة للدولة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في استقبال جلالته لدى وصوله.

كما كان في الاستقبال معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة وسعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة.

يرافق جلالته خلال الزيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.



