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حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين الشريفين

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ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه و مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.. داعيا الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته و أن يلهم آل سعود الكرام الصبر و السلوان.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين بوفاة صاحبة السمو الملكى الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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