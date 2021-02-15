مليون و180 ألف درهم لـ«خطأ طبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - نقضت محكمة النقض أبوظبي حكم محكمة الاستئناف في قضية إلحاق الأضرار المادية والأدبية، وذلك في التسبب بإهمال الطبيبين لدى عملهما بمستشفى ما في قطع جزء كبير من الشريان الرئيسي لقلب الطفل، وألزمت بالتعويض بمبلغ مليون و180 ألف درهم.

كما قضت بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض أدبي للمطعون ضدهما الأولين في الاستئناف ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضدهما الأولين ثلث الرسم والمصروفات والشركة الطاعنة الثلثين الباقيين وأمرت برد ثلث التأمين إليها.

وكان المطعون ضدهما الأولين في الطعن الأول قد أقاما على المطعون ضدهم الباقين فيه دعوى، مطالبين الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهما مبلغ 20 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وقالا بياناً لذلك: إن الطبيبين المطعون ضدهما الأخيرين قد تسببا بإهمالهما لدى عملهما بمستشفى في قطع جزء كبير من الشريان الرئيسي لقلب ابنهما، مما ترتب عليه مضاعفات كثيرة وكبيرة دعتهما إلى تسفيره للخارج لتداركها.



