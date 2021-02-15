افتتاح حديقة النباتات المحلية في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - محمد البلوشي ( العين)

افتتحت بلدية مدينة العين حديقة البنايات المحلية بممشى عشارج على مساحة تزيد على 6 آلاف متر مربع، تضم 122 من النباتات المحلية وتم تزويدها باللوحات التعريفية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR التي تضم معلومات مبسطة لكل نبات باللغة الإنجليزية عند استخدام التطبيقات المتاحة على جميع الأجهزة الذكية، وكذلك وضع لوحات مجمعة بمثابة دليل شامل بالنباتات الموجودة داخل الحديقة تشتمل على اسم النبات والاسم العلمي والموقع داخل الحديقة وكود خاص حول معلومات النباتات باللغتين العربية والإنجليزية، كما تمت إضافة مناطق للجلوس واستراحات لزوار الحديقة.