في ندوة برأس الخيمة.. "مسبار الأمل" رحلة اللامستحيل

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد الدكتور محمد شتيوي المدرب المعتمد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، خلال ندوة «مسبار الأمل التميز في الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل»، أن رحلة الإمارات للوصول إلى المريخ تستخلص منها دروس وعبر، أولها أن لا شيء مستحيل على الإمارات والتي استلهمت الإرادة والتصميم من فكر المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بالإنسان وقدرته الإبداعية للوصول إلى المريخ، مشيراً، خلال الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، إلى أن المهمات الفضائية لوكالة الإمارات للفضاء ستسهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجالات الفضاء المختلفة، والتي ستقود دولة الإمارات للعب دور مهم في السباق الفضائي وتطوير الكوادر الإماراتية للوصول إلى ما يحقق صلاح البشرية.

وأوضح شتيوي، أن مسبار الأمل سيجمع أكثر من 1000 غيغابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ، بحيث يتم إيداعها في مركز البيانات العلمية في الإمارات، وسوف يقوم الفريق العلمي للمشروع بتحليل هذه البيانات التي ستكون متاحة للبشرية لأول مرة، ليتم بعد ذلك مشاركتها مجاناً مع المجتمع العلمي المهتم بعلوم المريخ حول العالم في سبيل خدمة المعرفة الإنسانية، مؤكداً أن مسبار الأمل سيسهم في تمكين المؤسسات من قيادة الابتكار واستشراف المستقبل ضمن قطاعاتها، حيث ستركز أجندة المستقبل للمؤسسات على إشراك مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص في تحقيق مستهدفاتها، من خلال العمل على تأسيس «فرق المستقبل» المتخصصة في البحث عن أهم وأحدث التكنولوجيا المستقبلية، ويهدف محور الأفراد إلى بناء القدرات والثقافة والمعرفة، حيث سيتم إطلاق باقة من المبادرات والبرامج التدريبية، خلال الفترة المقبلة، تستهدف موظفي الحكومة والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها، بهدف تأهيلهم وتحضيرهم لقيادة المستقبل واستشراف مستقبل القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي.

وأكد شتيوي أن عوائد مسبار الأمل متعددة، منها إنشاء برامج جديدة للفضاء في الجامعات، ودعم التقدم العلمي والتكنولوجي الاستثمار في قطاعات الفضاء، وتطوير قدرات تصنيع الفضاء بالإمارات، وزيادة طموح الشباب، والتأكيد على الهوية الإماراتية، وإكساب الإمارات سمعة دولية جديدة، وزيادة التنوع في الوظائف الجديدة، مشدداً على أن مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ مثال قوي عن المهمات الإماراتية التي تندرج ضمن خطط بناء قطاع فضائي مستدام، وعليه يجب أن نكون مبدعين قبل أن نكون مبتكرين، من خلال الإبداع «التفكير السليم» والابتكار «تنفيذ الأفكار»، كما أنها تعد من أهم ممكنات صنع المستقبل واستشرافه، حيث يكون الإنسان الأساس وصانع التميز بقدرته على توظيف التكنولوجيا، وبناء الشراكات التي تمكنه من تحقيق السعادة والتميز، وتحويل الأمل إلى حقيقة من خلال التخطيط الجيد والتنفيذ السليم والعمل الدؤوب.