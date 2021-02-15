أسباب هامة تجعلك تسافر إلى جزر المالديف اليوم



هل تعلم أنه يمكنك اليوم الوصول بسهولة إلى جزر المالديف في رحلة طيران مدتها أربع ساعات فقط من دبي، حيث تتمتع جزر المالديف بسجل حافل لكونها جزيرة منعزلة. من خلال اختبار الكشف عن فيروس كورونا الذي يتم إجراؤه داخل المنتجعات في جميع الجزر، تأتي جزر المالديف على قائمة أكثر المناطق تميزاً في تزويد الزوار بتجربة سفر سهلة وآمنة في أجواء ساحرة.

ومع وجود منتجع فاخر خاص بكل جزيرة على حدة، تعد جزر المالديف ملاذاً آخر للهروب من ضجيج الحياة اليومية. وأحد هذه المنتجعات الخاصة هي مجموعة منتجعات وفنادق أتموسفير التي تقدم تجربة شاملة وفاخرة للهروب من ضجيج الحياة في أماكن إقامة فاخرة محاطة ببعض من أجمل الأماكن الطبيعية في العالم.