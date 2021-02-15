فرصة استثمارية في قطاع السياحة في دبي مع إطلاق بيع الوحدات في فندق بونينجتون أبراج بحيرات جميرا

يقدم فندق بونينجتون أبراج بحيرات جميرا، فئة خمس نجوم في دبي، فرصة فريدة للمستثمرين لشراء الغرف الفندقية، حيث تتعاون مجموعة ماكجيتيجان، المشغلة للفنادق، مع وكالة بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسز الخليج العقارية لتقديم عرض استثماري مذهل في العقار الرئيسي 479.

يقع فندق بونينجتون في منطقة أبراج بحيرات جميرا الجذابة ومتعددة الاستخدامات، ويضم 208 غرفة فندقية و271 شقة مخدمة، بالإضافة إلى مرافق تجارية راقية ومطاعم فاخرة ووسائل راحة وترفيه، ومطعم ماكجيتيجان الإيرلندي الشهير.

تمنح هذه الفرصة للمستثمرين عائداً مضموناً على الاستثمار بنسبة 50٪، مع دفع 4٪ سنوياً، بالإضافة إلى قسط تأمين 10٪ عند الانتهاء من فترة الملكية التي تبلغ 10 سنوات. وإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين اختيار التمديد لمدة 15 سنة للحصول على قسط التأمين بنسبة 10٪ وعائد استثمار إجمالي قدره 80٪.

وبموجب اتفاقية الشراء، ستستمر مجموعة فنادق بونينغتون في إدارة الفندق وتشغيله، بما في ذلك الوحدات المتاحة للبيع. وستقوم بعد ذلك بشراء الوحدات بالسعر الأصلي، بالإضافة إلى قسط التأمين، في نهاية المدة

يوفر إطلاق المبيعات فرصة للاستفادة من الانتعاش المتوقع في السفر الدولي في عام 2021. وتحتل دبي المركز السابع ضمن قائمة المدن الأكثر زيارة في العالم، حيث استقبلت 16.3 مليون زائر دولي منذ عام 2019. ولتعزيز الثقة إلى مستوى أعلى، سيحتفظ العملاء بسند الملكية الخاص بالوحدات التي اشتروها والذي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وفي تعليق له، قال دينيس ماكجيتيجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماكجيتيجان: "نحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة الحصرية مع وكالة بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسز الخليج العقارية. ولا يقتصر الأمر على أنها تمثل فرصة استثنائية للاستثمار في فندق بونينغتون الفاخر، ولكن تساهم أيضاً في تسارع نمو السياحة على نطاق أوسع في دبي مع تخفيف قيود السفر.

"لكوننا نمتلك خبرة في تشغيل الفنادق والضيافة لأكثر من نصف قرن، لدينا ثقة مطلقة في ضماننا لعائد جذاب على الاستثمار خلال فترة الملكية. كما يسعدنا أن نؤكد أن المالكين سيحصلون على ضمان إضافي مع حصولهم على سند الملكية لوحداتهم بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ".

بدوره قال فيل شيريدان، الرئيس التنفيذي لوكالة بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسز الخليج العقارية: "يمكن للمستثمرين الاطمئنان إلى تجربة ملكية شخصية ومُحسّنة تعكس تجربة الضيافة في فندق بونينغتون نفسه"

"من النادر الحصول على مثل هذه الفرصة الاستثمارية المذهلة التي توفر عوائد مضمونة بالإضافة إلى مزايا نمط الحياة العصرية مجاناً، والتي تشمل قسائم التسوق، وباقات ضيافة الجولف، وتذاكر الفعاليات الرياضية ذات المستوى العالمي، وغير ذلك الكثير. نتوقع استيعاب سريع للوحدات المتاحة".

يقع فندق Bonnington بالقرب من مرافق التسوق والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي ومترو دبي وملاعب الجولف المتميزة. افتتح الفندق عام 2010 ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن موقع إكسبو 2020 ومطارات دبي الدولية. ويفتخر بافتتاح أول مطعم ماكجيتيجان خارج أيرلندا.