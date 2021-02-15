الامارات | بلدية الشارقة تطلق اشتراكات المواقف العامة رقمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تطلق اشتراكات المواقف العامة رقمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية الشارقة خدمة إصدار وتجديد الاشتراكات السنوية للمواقف العامة رقمياً عبر موقعها الإلكتروني.

وبات بإمكان الراغبين في الاشتراك أو تجديد اشتراكهم بباقة المواقف العامة إنجاز الخدمة بيسر.

وأكد مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، أن الخدمة تعكس حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور، واختصار الوقت والجهد عليهم من خلال تبنيها مشروع «سابق»، الذي تسعى من خلاله لتحويل خدماتها إلى رقمية بالكامل، بحيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة المطلوبة بطريقة مبسطة.

وذكر مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد السويدي أن البلدية وفرت العديد من الخيارات للاستفادة من خدمات المواقف العامة، سواء بالطريقة التقليدية (الدفع عبر أجهزة سداد الرسوم)، أو من خلال الرسائل النصية، أو الوقوف في الساحات الاستثمارية، أو من خلال الاشتراكات الموسمية السنوية ونصف السنوية ولثلاثة أشهر.

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