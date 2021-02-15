الامارات | بلدية أم القيوين تدعو إلى عدم زراعة «الداماس» في فلج المعلا

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أم القيوين تدعو إلى عدم زراعة «الداماس» في فلج المعلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية أم القيوين عن توجيه السكان في مدينة فلج المعلا، بعدم زراعة أشجار الداماس في الحدائق المنزلية، لأضرارها المتعلقة باختراق أنابيب المياه والصرف الصحي، وتأثيرها في أساس المباني، وسرعة نموها وامتداد جذورها في أعماق التربة.

وأوضحت أن أشجار الداماس تتميز بكثافة الجذور وقوة نموها، ورائحتها المنبعثة في فترة الإزهار، التي تسبب الحساسية لدى البعض ممّن لديه حساسية من الروائح وغبار الطلع، ولفتت إلى أنه يفضل عدم زراعتها في المنازل، وزراعتها بعيداً عن خطوط الخدمات من كوابل الكهرباء والهواتف وأنابيب المياه وأنابيب الصرف الصحي ومناهل وشبكات الري، لأن النمو الجذري القوي والكثيف له مقدرة على اختراق الأنابيب وإغلاقها بالكامل.

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