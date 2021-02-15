الامارات | الدراسة في مدارس وحضانات أم القيوين ورأس الخيمة «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة في مدارس وحضانات أم القيوين ورأس الخيمة «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل رأس الخيمة وأم القيوين، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100%، حتى إشعار آخر. ويشمل القرار المدارس، ودور الحضانة في القطاعين الحكومي والخاص.

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