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الامارات | الدراسة في مدارس وحضانات أم القيوين ورأس الخيمة «عن بُعد»

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أمين الجمال - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة في مدارس وحضانات أم القيوين ورأس الخيمة «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل رأس الخيمة وأم القيوين، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100%، حتى إشعار آخر. ويشمل القرار المدارس، ودور الحضانة في القطاعين الحكومي والخاص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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