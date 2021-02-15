الامارات | بلدية دبي تفوز بجائزة «حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تفوز بجائزة «حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت بلدية دبي بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن «فئة المؤسسات الداعمة للتعليم»، والتي تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بدورتها الـ23، عن مبادرة «فعاليات المسؤولية المجتمعية في مجال الاستدامة البيئية للقطاع التعليمي»، التي تعتبر من أهم المبادرات الرائدة في مجال دعم منظومة التعليم البيئي ونشر المعرفة البيئية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لغرس ثقافة الحفاظ على البيئة وإعداد أجيال المستقبل على أعلى درجات الوعي بالتحديات والقضايا البيئية الوطنية المهمة.

وتسهم بلدية دبي من خلال فعالياتها المجتمعية المشتركة وبرامجها التوعوية الشاملة الموجهة لكل شرائح المجتمع في تحقيق المؤشرات الوطنية والأهداف والمحاور الاستراتيجية للوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف أفضل الدول وأكثرها تميزاً في جميع المجالات، لا سيما مجال البيئة والحفاظ عليها، ودعم رؤيتها الطموحة في جعل إمارة دبي مدينة سعيدة ومستدامة، إذ تُعد مبادرات المسؤولية المجتمعية وبرامج التوعية للقطاع التعليمي التي تتبنى تنفيذها بلدية دبي من أهم البرامج المستدامة في مجال حماية البيئة، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز التواصل المجتمعي الفعّال بين مختلف المؤسسات والمجتمع المحلي.

وتهدف مبادرة «فعاليات المسؤولية المجتمعية في مجال الاستدامة البيئية للقطاع التعليمي» إلى تعزيز التكامل والتعاون مع أهداف المنظومة الاستراتيجية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، سواءً بالأهداف الاستراتيجية مثل: رعاية الموهوبين والمبتكرين ودعم مواهبهم واستثمارها، أو الأهداف التشغيلية مثل: تحفيز وتشجيع الطلبة للالتحاق بحملات الاكتشاف، وتحقيق نتائج متقدمة في المسابقات المحلية والدولية، حيث أثمرت جهود التعاون والتواصل مع القطاع التعليمي عن اعتماد مبادرة التوعية والمسؤولية المجتمعية «ساعة.. مع عامل النظافة»، على النطاق الوطني ضمن خطة المبادرات الخاصة بالمدرسة الإماراتية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news