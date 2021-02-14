الامارات | الدراسة عن بعد 100% لجميع المدارس في 4 إمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة عن بعد 100% لجميع المدارس في 4 إمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل رأس الخيمة وأم القيوين، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100%، حتى إشعار آخر.

ويشمل القرار المدارس، ودور الحضانة في القطاعين الحكومي والخاص.

ويشمل قرار تحويل الدراسة إلى "عن بعد" بنسبة 100% المدارس والحضارات الحكومية والخاصة في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

كما اعتمدت الوزارة استمرار التعليم عن بعد في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وكان مقرراً أن يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة في مدارسهم اليوم (الأحد)، ونظراً للمعطيات الصحية تأجل دوامهم المدرسي حتى إشعار آخر.



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