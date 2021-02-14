الامارات | محمد بن راشد: البدء بتجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: البدء بتجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بارك في بدايته الانجاز التاريخي لدولة الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ معتبرا إياه الانجاز الذي نبدأ به الخمسين القادمة في دولة الإمارات عبر مشروع استطاع الوصول بطموحات العرب العلمية لمحطات جديدة، وفقا لتغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وقال سموه تغريدة أخرى: "اعتمدنا خلال اجتماعنا اليوم بدء تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص للتأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية.. تجربة تقودها وزارة الداخلية وفي حال نجاحها سيتم تعميمها .. لتسهيل حياة المتعاملين".

وأضاف: "اعتمدنا أيضا تشكيل فريق لأتمتة العمل الحكومي عبر تطبيقات الاتصال عن بعد .. وذلك برئاسة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد .. مستقبل العمل الحكومي سيكون مختلفاً خلال العقود القادمة".

وجاء في تغريدة أخرى لسموه: "وأعدنا اليوم تشكيل مجلس إدارة قطار الاتحاد برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان .. مشروع وطني سيكون له بصمة تنموية دائمة .. وفريق عمل نعلم أنه سينجز المهمة بكل اقتدار ".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news