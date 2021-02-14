الامارات | تحويل الدراسة في المدارس ودور الحضانة إلى نظام التعلم عن بعد في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة في المدارس ودور الحضانة إلى نظام التعلم عن بعد في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة التربية والتعليم وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة قرارا بتحويل الدراسة في المدارس، ودور الحضانة في القطاعين الحكومي والخاص بالإمارة من نظام التعليم الواقعي، إلى نظام التعلم عن بعد بنسبة 100% وذلك حتى إشعار آخر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App