الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غدا ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، يصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news