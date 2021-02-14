الامارات | محمد بن زايد: صورة المريخ بعدسة "مسبار الأمل" لحظة فارقة في تاريخنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: صورة المريخ بعدسة "مسبار الأمل" لحظة فارقة في تاريخنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صورة للمريخ سجلها "مسبار الأمل" وقال سموه عبر "تويتر": "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء".

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