حمدان بن راشد يوجه بدعم جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم بنصف مليون دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بدعم جامعة أفريقيا العالمية - والتي تتخذ من الخرطوم مقرا لها - بمبلغ نصف مليون دولار للعام الدراسى 2020 /2021 تقديرا للدور الذي تقوم به الجامعة في مجال التعليم العالي في أفريقيا وقبول خريجي مدارس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في أفريقيا.

وفي هذا الإطار التقى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية البروفيسور هنود أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا العالمية الجديد في أول زيارة يقوم بها خارج السودان.

وقال ميرزا الصايغ إن جامعة أفريقيا العالمية تستقطب 600 طالب من خريجي مدارس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في أفريقيا في مختلف التخصصات الدراسية والعلمية.

من جهته وجه البروفيسور هنود أبيا كدوف الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الدعم الذي يقدمه للجامعة وإلى هيئة آل مكتوم الخيرية على تنفيذ هذا الدعم وتعاونها مع الجامعة .. لافتا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث تشكيل مجلس أمناء الجامعة واستمرار دعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للجامعة والعملية التعليمية بها.

يذكر أن مدارس حمدان بن راشد آل مكتوم تبلغ حوالي 40 مدرسة أغلبها ثانوية وتنتشر في 22 دولة أفريقية.