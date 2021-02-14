الامارات | تحويل الدراسة للقطاعين الحكومي والخاص في أم القيوين إلى التعلم عن بعد بنسبة 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة للقطاعين الحكومي والخاص في أم القيوين إلى التعلم عن بعد بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أم القيوين قرارا بتحويل الدراسة في المدارس، ودور الحضانة في القطاعين الحكومي والخاص بالإمارة من نظام التعليم الواقعي، إلى نظام التعلم عن بعد بنسبة 100% وذلك حتى إشعار آخر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App