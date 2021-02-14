حرة الحمرية بالشارقة تنهي استعداداتها للترويج لامتيازات "مجمع الشارقة للأغذية" في جلفود 2021

أعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، عن انتهاء استعداداتها للمشاركة في الدورة الـ26 من "معرض الخليج للأغذية- جلفود 2021" الذي ستقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي من 21 لغاية 24 فبراير الجاري، وتتمحور المشاركة حول تعريف العارضين والزوار بالحوافز التي توفرها المنطقة للشركات وإبراز دورها كمساهم رئيس في دعم تجارة الأغذية في الإمارات، فضلا عن الدور الحيوي الذي تقوم به كوجهة بارزة لتمكين العلامات التجارية ضمن القطاع العالمي للأغذية من الوصول إلى الفرص الواعدة المتوفرة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وستسلط حرة الحمرية من خلال جناحها الضوء على مشروعها الرائد "مجمع الشارقة للأغذية" الذي يعد أول وأكبر مدينة متكاملة لصناعة وتجارة المواد الغذائية وإعادة تعبئتها وتغليفها على مستوى الدولة والمنطقة ويضم نحو 1700 شركة، حيث يتكون من أراض ومخازن ومكاتب وخدمات ومرافق متنوعة، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربع، ويوفر قطع أراض ابتداء من 2500 متر مربع، بالإضافة إلى كافة الرخص والأنشطة ذات الصلة بصناعة الأغذية.

أهم ملتقى لقادة القطاع

وقال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية: "إن معرض "جلفود" يعد أهم ملتقى لقادة القطاع الغذائي في العالم، كونه يبحث آخر الابتكارات التي تتعلق بالقطاع ومستقبله وكيفية الاستعداد لمواكبة تغيراته، لذلك تحرص هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على المشاركة سنويا في المعرض لتفعيل قنوات التواصل المباشر مع صنّاع القرار والرواد والمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يتطلعون إلى توظيف الفرص الناشئة ضمن قطاع الصناعات الغذائية"، مشيرا إلى أن "مجمع الشارقة للأغذية" يلعب دور حيوي في تعزيز الأمن الغذائي للدولة والمنطقة عبر استقطابه لأهم الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات الغذائية.

توفير كافة التسهيلات

ولفت المزروعي إلى أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية تساهم بشكل واضح في دعم نمو قطاع الصناعات الغذائية في الدولة من خلال توفير كافة التسهيلات للشركات الراغبة في الاستثمار والشركات القائمة لديها، عن طريق تسهيل إصدار الرخص للمستثمرين والشهادات الصحية لتصدير المواد الغذائية، وشهادات عدم الممانعة والموافقات الرسمية والتدريب وتقديم الاستشارات، وخدمات فحص المواد الغذائية، بالإضافة إلى التوسط والربط بين المستثمرين والهيئات المحلية وتوفير الدعم والرعاية والإرشاد والتوجيه، إلى جانب العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها قسم الأغذية في الهيئة لشركات الأغذية والمشروبات.

يشار إلى أن قطاع صناعة الأغذية والمشروبات يعد أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة، حيث يعد ثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية بعدد 568 مصنعا وطنيا مسجلا لدى وزارة الطاقة والصناعة، وبحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، وبنسبة إسهام 10% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة.