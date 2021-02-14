الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكوى

قدّم زائر لحديقة المرجان في رأس الخيمة، شكوى هاتفية للجهات المعنية على خلفية مشاهدته عدداً من الشباب لا يرتدون الكمامات، وغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا».

تقارب

طالب متسوقون في إمارة عجمان بنشر مراقبين في المراكز التجارية، لضبط غير الملتزمين بالتباعد الجسدي، خصوصاً عند أقسام «الكاشير»، الذي يشهد تقارباً جسدياً بين الزبائن، لافتين إلى أنهم يواجَهون بردّات فعل غير لائقة حين يطلبون من نظرائهم الابتعاد عنهم.

تلويث

تسببت امرأة في تلويث عدد من السيارات بموقف أحد المباني السكنية في أم القيوين، إثر قيامها بتنظيف نوافذ منزلها والشرفة بالماء والمواد المنظفة، ما اضطر أصحابها إلى رفع شكوى إلى إدارة البناية.

رسوم

جدّد ذوو طلبة في مدارس خاصة مطالبهم بإلزام كل المدارس بإعادة النظر في الرسوم الدراسية التي كانت تحصلها قبل أزمة «كورونا»، خصوصاً رسوم المواصلات، وذلك مع استمرار التوجه لاعتماد التعليم عن بُعد في الفترة الحالية.

مواقف

تتكرر في عجمان والشارقة ظاهرة إغلاق بعض السكان بمركباتهم مداخل الساحات الترابية ومخارجها، التي يستخدمها كثيرون مواقف لسياراتهم، ما يضطرهم إلى الاتصال بالشرطة، أو محاولة الخروج من فتحات صغيرة غالباً ما تتسبب في الاحتكاك بالمركبات المتوقفة وترك خدوش فيها.

لمس

دعا متسوقو منافذ البيع الكبرى إلى منع الزبائن من معاينة الخضراوات والفواكه باللمس قبل شرائها، معربين عن خشيتهم من أن تتسبب هذه الممارسة في نقل العدوى بالفيروسات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news