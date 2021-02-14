شيخة المزروعي تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تلقت الوالدة شيخة المزروعي، البالغة من العمر 90 عاماً، من منطقة الغيل في رأس الخيمة، الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد-19»، بعد إجراء الفحوص اللازمة كافة للتحقق من حالتها الصحية.

وقالت الوالدة شيخة المزروعي: «إنها اتجهت فور إعلان الدولة تقديم اللقاح لفئات المجتمع كافة، ومنهم كبار المواطنين، للسعي وراء حصولها عليه، حيث تمكنت من أخذ الجرعة الأولى ومن ثم الثانية، لاكتساب المناعة والمحافظة على صحتها وصحة أفراد المجتمع».

وذكرت الوالدة شيخة أن إجراءات تلقي اللقاح سهلة وميسرة، داعية أفراد المجتمع، وبالتحديد فئة كبار المواطنين، إلى التوجه لأخذ اللقاح المقدم في مختلف المراكز الصحية في الدولة، وذلك لدعم جهود مختلف الجهات والمؤسسات للقضاء على الفيروس.

وتقدمت بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات وفرق خط الدفاع الأول وغيرهم من الجهات التي بذلت الكثير في سبيل التصدي لهذا الفيروس الذي سينقضي بفضل الله تعالى، وبتعاون الجميع.