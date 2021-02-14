3 مراكز لجامعة الشارقة في «جائزة المبدعين»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

حصد طلبة جامعة الشارقة ثلاثة مراكز متقدمة في جائزة غرفة الشارقة للمبدعين، والتي أُعلنت نتائجها مؤخراً، ضمن الفعاليات الختامية للمنتدى الدولي السادس للابتكار وريادة الأعمال بجامعة الشارقة. فقد فازت ثلاث مجموعات من طلبة جامعة الشارقة بالمراكز الثانية والثالثة والرابعة من كليات الحوسبة والمعلوماتية، والعلوم، والهندسة في فئة الأبحاث العلمية. «محطة هجينة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية»، وهو العمل الفائز بالمركز الثاني في فئة البحوث العلمية والمقدم من الطالبات شوق الشحي، وشيماء محمد، وعائشة النقبي من كلية الهندسة بجامعة الشارقة تخصص هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة عن البحث «محطة هجينة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية».

والمركز الثالث في فئة البحوث العلمية حققته الطالبة سعدية لياقات من كلية العلوم بجامعة الشارقة تخصص الكيمياء عن فكرة بحثها الخاص بتقديم تقنية جديدة وفعالة من حيث التكلفة كبديل لتحليل بصمات الأصابع المعتاد على الأسطح المختلفة من خلال مقارنة التركيبات الكيميائية في التوابل والبهارات المختلفة التي تساعد على كشف بصمات الأصابع بشكل أفضل.

«وحصل على المركز الرابع البحث المقدم من الطلبة حذيفة الرفاعي، ومريم عرابي من كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة تخصص علوم الحاسوب عن البحث «تشخيص مرض كوفيد - 19 عن طريق الأشعة المقطعية باستخدام الذكاء الاصطناعي» فكرة البحث هي تشخيص مرض كوفيد - 19 والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي في الوقت نفسه عن طريق الأشعة المقطعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.