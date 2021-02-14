مشروعا بنية تحتية في البر الرئيسي بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذها مشروعي بنية تحتية في عدد من مدن البر الرئيسي، وستعمل على تسليمها خلال العام الجاري، بكلفة 293.391.555 مليون درهم، وتخدم 783 قسيمة أرض.

وأوضحت البلدية لـ «الاتحاد» أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع طرق وبنية تحتية في الوثبة والختم، ومشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة الشامخة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذهما خلال العام الجاري.

وقالت البلدية إن نطاق أعمال مشروع الطرق والبنية التحتية في الوثبة والختم يشمل أعمال الطرق والبنية التحتية لعدد 40 أرضاً سكنية بمنطقة الوثبة شمال، وعدد 44 قسيمة أرض بمنطقة شمال الوثبة والختم بتكلفة إجمالية 44.869.000 درهم.

ويتضمن المشروع، إنشاء طرق داخلية وأعمال البنية التحتية للمشروع من اتصالات، صرف صحي، أعمال المياه والكهرباء، وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بإنشاء الطرق والتي تتضمن أعمال الكربستون والبلاط للأرصفة، وكذلك أعمال إنارة الشوارع وصرف مياه الأمطار وإنشاء العبارات المستقبلية وتخطيط الطرق واللوحات المرورية.

كما تنفذ البلدية مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة الشامخة بتكلفة إجمالية بلغت 248.522.555 درهماً. ويهدف المشروع إلى إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لخدمة 739 قسيمة، منها 657 قسيمة سكنية و7 قسائم تجارية و17 قسيمة حكومية و58 قسيمة مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية في منطقة الشامخة في الأحواض SH31 وSH32 بمساحة 226 هكتاراً.

ويتضمن نطاق أعمال المشروع شبكة طرق داخلية لخدمة القسائم بطول 31 كم، وأعمال إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء 3017 موقف سيارات، أعمال بنية تحتية (اتصالات، صرف صحي، أعمال المياه والكهرباء مع محطات تحويل كهرباء) شاملة أعمال التوصيل بالشبكات القائمة.

مليون درهم لتطوير «الدولفين» بأبوظبي

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، مشروع تأهيل وصيانة جميع أصول التجميل الطبيعي في حديقة الدولفين بتكلفة قدرها حوالي مليون درهم، وذلك ضمن إطار السعي المتواصل للارتقاء بمستوى المرافق الترفيهية وإسعاد السكان. واشتملت الأعمال إعادة تأهيل منطقة ألعاب الأطفال، حيث تم تغيير الأرضيات المطاطية القديمة، وكذلك المظلات، بالإضافة إلى تشغيل الإنارة الداخلية المحيطة، وإزالة نافورة قديمة وإعادة تأهيل موقعها بتنفيذ ملعب متعدد الأغراض، واستبدال اللوحات الإرشادية بلوحات تعريفية أخرى جديدة تتوافق مع الهوية المؤسسية لبلدية مدينة أبوظبي، وإعادة تأهيل أصول التجميل الطبيعي والأصول الزراعية من مسطحات خضراء، ومغطيات تربة وزهور، وتأهيل النوافير.



