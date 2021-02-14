الامارات | «إقامة دبي» تنفذ 797 زيارة تفتيشية على مراكز «آمر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تنفذ 797 زيارة تفتيشية على مراكز «آمر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 797 زيارة تفتيشية ميدانية مكثفة شملت جميع مراكز آمر النموذجية في دبي، خلال عام كامل من الفترة بين «30 يناير 2020، وحتى 30 يناير 2021»، في إطار جهودها للتأكد من التزام هذه المراكز بكل الإجراءات الاحترازية، والتعاميم الصادرة حول الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأوضح مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي العميد حسين إبراهيم، أن الإدارة تحرص على تقديم خدماتها وفق أعلى معايير التميز المؤسسي، وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للإدارة المتمثلة في رفع كفاءة تنفيذ عمليات الإدارة وتحسين علاقات المتعاملين معها، مشيراً إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة شاملة ومنتظمة للاطلاع على سير العمل، والأخذ بملاحظات المتعاملين والموظفين في سبيل تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وتحقيق سعادتهم، وبما يضمن تحقيق خدمات بالفعالية والكفاءة المعهودة.

من جهته، قال رئيس قسم مراكز «آمر» بإدارة سعادة المتعاملين الرائد مروان بالحصا، إنه تم إصدار 422 نشرة توعوية بشأن القرارات والإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على المظهر والصحة العامة، كما تم إرسال فريق متخصص من الإدارة للتحقق من تطبيق هذه المراكز للإجراءات بصورة كاملة دون الإخلال بها، شملت إجراءات السلامة كارتداء الكمامات، ومعدات التعقيم وكاشف الحرارة، ومدى التزام هذه المراكز بالقدرة الاستيعابية والتباعد الجسدي لضمان سلامة الموظفين ومرتادي مراكز «آمر».

وأشار إلى النتائج الإيجابية لتلك الزيارات التفتيشية، حيث أظهرت النتائج التزام معظم مراكز «آمر» بالقوانين المعمول بها في الدولة، مشيراً إلى أن المراكز تقدم الخدمات كافة للمتعاملين عبر الموقع الإلكتروني للإدارة smart.gdrfad.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي «آمر» المتوافر على الهواتف الذكية IOS وGoogle play.

وقال مفتشون في الإدارة (مسؤول فرع التسجيل والترخيص الملازم عمر أهلي، ومفتش مراكز آمر الوكيل أول ناصر الفلاسي، ومفتش مراكز آمر الوكيل أول خالد بن ظبوي، ومفتش مراكز آمر الوكيل أول محمد إبراهيم)، إن عملية التفتيش خلال جائحة «كوفيد-19» تتم من خلال فريق من إدارة آمر بإجراء زيارات يومية على المراكز، للتأكد من التزام هذه المراكز بالإجراءات والضوابط المتعلقة بسير العمل ورصد أي مخالفات.

وأكدوا أن عملية التفتيش تتم على المراكز بشكل يومي وفق الشروط والأحكام الموقعة بين الإدارة ومراكز آمر، وعند تفشي «كورونا» تمت إضافة بعض الشروط في جدول التفتيش.

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