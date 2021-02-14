الامارات | منصة إلكترونية للمعلومات الهندسية عن القطارات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية للمعلومات الهندسية عن القطارات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير، المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية عن القطارات، التي تضم قرابة 800 ألف مستند لأصول الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، وتضم بيانات عن مؤسسة القطارات والجهات ذات العلاقة من استشاريين ومقاولين ومنفذين للمشروعات، والشركة المشغلة للقطارات، بالإضافة إلى الجهات المتأثرة.

وقال الطاير: «تسهم المنصة في ضمان دقة المعلومات، وسهولة وسرعة الوصول إليها، وتوثيق التغييرات الهندسية على الأصول، وتوفير خيارات متعددة لإدارة البيانات»، مشيراً إلى أن الهيئة انتهت من تدريب الجهات المستفيدة من المنصة، وإصدار الأدلة الفنية التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وربط المنصة مع نظام الصيانة، وستجري خلال الربع الأول من العام الجاري أتمتة جميع عمليات إدارة التغييرات الهندسية، وعمليات إدارة التشغيل والصيانة، كما سيُستكمل في الفترة المقبلة تحميل المستندات المتعلقة بترام دبي ومسار 2020.

وأضاف: «في إطار جهود الهيئة في تعزيز الاستدامة البيئية وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، نفذت الهيئة مبادرة المباني الخضراء في ترام دبي، لتخفيض استهلاك الطاقة في محطة أبراج المارينا ومرآب الترام، من خلال تطبيق نظام التبخر لتخفيض درجة الحرارة، عبر تركيب وسادات تبريد تعمل على تقليل درجة حرارة الهواء الداخل للمحطة، وأسهمت هذه المبادرة في تقليل درجة حرارة الهواء الخارجي بنسبة من ثمانٍ إلى 10 درجات مئوية، وتحقيق وفر في استخدام الطاقة بنسبة تراوح من 10 إلى 15%». كما طبقت الهيئة نظام التحكم في التكييف وجودة الهواء، الذي يحلل بيانات حالة الطقس وجودة الهواء الداخل للمحطات، باستخدام خوارزميات تحدد أوقات وآلية تشغيل نظام التكييف، وأسهمت هذه المبادرة في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 11%، وطبقت أيضاً مبادرة إعادة تدوير المياه المكثفة الناتجة عن عملية التبريد عن طريق جمعها في خزان خاص، وإعادة استخدامها في عمليات التبريد وأعمال النظافة والصيانة والري، وتم تطبيق هذه التجربة بنجاح في محطة أبراج المارينا.

• «طرق دبي» نفذت مبادرة المباني الخضراء في ترام دبي لتعزيز الاستدامة.

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