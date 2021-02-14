الامارات | تركيب «أمان» في 2770 منشأة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب «أمان» في 2770 منشأة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة أنها ركبت خلال العام الماضي نظام أمان في 2770 منشأة، للكشف المبكر عن الحريق بطرق مبتكرة وتبليغ الدفاع المدني ذاتياً عن طريق إرسال إشارات إلكترونية، الأمر الذي أدى إلى تحسين الجاهزية وتقليل حوادث الحريق بالإمارة بسبب قوة الاستجابة بفعالية لحالات الحرائق.

وتابعت أن الهيئة وفق الإحصاءات السنوية زارت 7189 منشأة تجارية وصناعية وسكنية، للتأكد من امتثالها بالقوانين والشروط الاحترازية التي تضمن تقليل مستوى المخاطر فيها، مشيرة إلى أن الزيارات تضمنت التأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة وتوعية أصحاب المباني والمنشآت بأهمية تصحيح الملاحظات التي يتم رصدها لتفادي وقوع الحوادث والحرائق.

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