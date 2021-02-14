الامارات | شرطة الشارقة تُطلق «طبيب عن بعد» للموقوفين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تُطلق «طبيب عن بعد» للموقوفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة الشارقة مبادرة «طبيب عن بعد»، بالتعاون مع المستشفى الكويتي في الإمارة، ‏المعنيّ بتقديم خدمة الاستشارات الطبية، للموقوفين على ذمة قضايا جنائية أو مرورية، عبر التطبيقات الذكية، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل ‏تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وقال رئيس مركز شرطة الغرب الشامل بالإنابة، المقدم سالم أحمد سيف الزعابي، إن «المبادرة تعدّ الحلّ الأمثل لمواجهة الأمراض المعدية، والحدّ من انتشارها، إذ تهدف إلى تقليل حركة الموقوفين من المستشفى وإليه، وضمان حضور مراجعاتهم الدورية ‏بما يضمن سلامتهم».

وأضاف أن تطبيق الخدمة الجديدة بدأ في مركز شرطة الغرب الشامل، وسيشمل لاحقاً جميع مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة.

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