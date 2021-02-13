الامارات | الإمارات تتجاوز الـ 5 ملايين جرعة من لقاح «كوفيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتجاوز الـ 5 ملايين جرعة من لقاح «كوفيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 103 آلاف و469 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، متخطية حاجز المليون الخامس في عدد الجرعات التي قدمتها حتى أمس، إذ بلغ مجموعها الكلي خمسة ملايين وخمسة آلاف و264 جرعة، فيما ارتفع معدل توزيع اللقاح ليصل إلى 50.61 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وأعلنت الوزارة عن إجراء 184 ألفاً و981 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2631 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 345 ألفاً و605 حالات. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 15 شخصاً من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1001 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأكدت الوزارة شفاء 3589 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 326 ألفاً و780 حالة.

• 184.981 ألف فحص أجرتها «الصحة» ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.

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