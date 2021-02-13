الامارات | الأرصاد: فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الليلة حتى الصباح

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الليلة حتى الصباح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً على معظم المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 10 مساء اليوم وحتى الساعة 11:30 صباح غدٍ الأحد.

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