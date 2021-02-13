بلدية أبوظبي تنجز تأهيل حديقة الدولفين

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة مشروع تأهيل و صيانة جميع أصول التجميل الطبيعي في حديقة الدولفين بتكلفة قدرها حوالي مليون درهم.

وأوضحت البلدية أن حديقة الدولفين تشكل خياراً ترفيهياً جاذباً للسكان والزوار نظراً لاحتوائها على العديد من المرافق والخدمات، حيث تضم 10 مناطق للشواء، بالإضافة إلى ملعب مظلل للأطفال، وكذلك ملعب متعدد الأغراض لكرة القدم وكرة السلة، والخدمات الأخرى التي توفر لمرتادي الحديقة الراحة والاستمتاع بالبيئة الصحية والجمالية لمكونات الحديقة.

وحديقة الدولفين من الحدائق المفتوحة على شارع الشيخ زايد بن سلطان، وتقع بنهاية الكورنيش الشرقي /كورنيش القرم/، وهي من الحدائق القديمة بجزيرة أبوظبي حيث أنشئت قبل 30 عاماً.