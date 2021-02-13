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الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تجنب القيادة أثناء "الضباب"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين المتوجهين من مختلف مدن الدولة إلى أبوظبي والعين والظفرة، مساء اليوم، إلى مراعاة الوصول إلى وجهاتهم قبل تشكّل الضباب وانعدام الرؤية، وذلك حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الضباب، ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات عند تفعيل منظومة خفض السرعات 80كم/ساعة، وترك مسافة أمان كافية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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