قائد عام شرطة أبوظبي: الإذاعات المحلية داعم أساسي في بناء الوعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أهمية الدور الهام والحيوي للقنوات الإذاعية بالدولة في تعزيز وعي أفراد المجتمع بمختلف التدابير الوقائية.. مؤكدا العمل المشترك والشراكة المستمرة والمثمرة بين المؤسسات الحكومية وكافة مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة ويدعم الريادة الحكومية.

وثمن معاليه الجهود البارزة للإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام وخص بالشكر والتقدير جميع العاملين بالإذاعات المحلية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فبراير من كل عام .. مؤكدا الأهمية البالغة للبث الإذاعي في التواصل على مدار الساعة مع جمهور المستمعين بمختلف إمارات الدولة والقدرة الهائلة التي يتميز بها أثير الإذاعة في بناء جسور تواصل مستدام بين شرطة أبوظبي وجمهورها من مختلف الثقافات والأعمار.

وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به فرق البرامج الإذاعية في التوعية.

وقال إن الإذاعة هي الوسيلة الأسرع والأكثر قدرة على الوصول لمستخدمي الطرق وخاصة في أوقات الذروة المرورية والظروف الجوية المتقلبة.

وأشار إلى تنويع شرطة أبوظبي نطاق المادة الإذاعية اليومية والرسائل العاجلة لتنبيه الجمهور بالمستجدات بالإضافة لبث فقرات إذاعية يومية تركز على التوعية الأمنية والمجتمعية والإرشادية في مختلف القضايا الاجتماعية مثل مخاطر المخدرات وأضرارها وضرورة الالتزام بالقوانين المرورية والتوعية بمخاطر بعض الظواهر والسلوكيات السلبية.