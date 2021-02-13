فندق أوكسيدنتال الجداف يفتح أبوابه رسمياً

فتتحت مجموعة بارسيلو الإسبانية للفنادق رسمياً فندقها الخامس في الإمارات "أوكسيدنتال الجداف" ، وذلك في إطار سعيها لتعزيز حضورها في الدولة والمساهمة بتطوير قطاع السياحة المستدامة. يضمّ الفندق الجديد 365 غرفة وجناحاً بتصميم عصري يجمع بين عناصر العمارة الأوروبية والعربية الأصيلة ويقع في منطقة الجداف المزدهرة.

وفي حديث له عن الافتتاح، قال إدواردو إسبيريتوسانتو ماريرو، المدير العام للمجموعة: "إنّ هذا اليوم هو يومٌ مهمٌ لفندق أوكسيدنتال الجداف بشكل خاص ولمجموعة فنادقبارسيلو بشكلٍ عام. وقد جاء افتتاح فندقنا هذا نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها موظّفونا الموهوبون والشغوفون الذين يجمعهم هدف واحد وهو إثراء سوق الضيافة بعروض إقامة جديدة. بالطّبع، لم تكن مسيرتنا بتلك السهولة، فقد مررنا بأوقات صعبةٍ كان للجائحة العالمية اليد الطولى بها. إلا أنّنا كلّلنا مسيرتنا بالافتتاح، وذلك بفضل مساعي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي، فضلاً عن المبادرات الاقتصادية والسياحية لدائرة السياحة في دبي التي لولاها لمما افتتحنا الفندق ضمن بيئة صحيّة وآمنة."

وأضافت راشيل لوبيز، نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق بارسيلو في دول مجلس التعاون الخليجي: "لا شك في أنّ فندق أوكسيدنتال الجداف هو إضافةٌ جديدة ومميزة لعلامة أوكسيدنتال في دبي، وهو أحد الفنادق الخمسة التي تقع تحت مظلة مجموعة فنادقبارسيلو في الإمارات العربية المتّحدة. وكغيره من فنادق أوكسيدنتال، يتميّز أوكسيدنتال الجداف بالتزامه طويل الأمد بتقليل تأثيراته السلبية على البيئة. ويتجلّى هذا الالتزام باستخدام الألواح الشمسية لتشغيل سخّانات المياه للحفاظ على الطاقة، وتثبيت المعدّات المختلفة للحدّ من هدر المياه. وقد سمحت لنا هذه الابتكارات جنبًا إلى جنب مع مزايا التصميم الذكية بافتتاح فندق فريدٍ لا نظير له في السوق".

وبفضل تصميمه الذي يجسّد أفضل ما في الثقافتين العربية والإسبانية، يشكّل فندق أوكسيدنتال الجداف إضافةً فريدةً للقطاع الفندقي في المنطقة التي أصبحت إحدى أحدث وجهات الإقامة في المدينة وأكثرها حيوية. ويستقبل الفندق ذو الأربع نجوم المسافرين بغرض العمل أو الترفيه على حدٍ سواء، ما يجعل الفندق الوجهة المثالية للعائلات والأزواج ورجال الأعمال على حد سواء. ويقدّم لهم مجموعة من المرافق والغرف العصرية بأسعار معقولة. كما ويقع الفندق على مقربة من المناطق الرئيسية، مثل مدينة الرعاية الصحية ووسط مدينة دبي ولا مير ومطار دبي الدولي، وهو يتيح للضيوف سهولة الوصول إلى أبرز نقاط الجذب السياحي والمراكز التجارية والطرق الرئيسية.

كذلك فإن للفن والتصميم الفريد دوراً جوهرياً في تشكيل الطابع المميز للفندق، وينعكس ذلك في 500 لوحة فنية مرسومة باليد ومعروضة في كافة أنحاء الفندق. هذا ويضمّ الفندق 365 غرفة مجهّزة بالكامل تدخلها أشعة الشمس من دون عوائق، وتتميّز بتصميم عصري يجمع بين عناصر العمارة الأوروبية والعربية التقليدية ويمزج بين الثقافتين بأسلوب مرح يتجلّى عبر مختلف فئات الغرف الخمس وهي: غرف ديلوكس، وغرف سوبيريور، وأجنحة جونيور، والأجنحة الكلاسيكية، والجناحان الفاخران.

يضم الفندق ما مجموعه 66 جناحًا فسيحًا، يتميّز 22 منها بتراس واسع وإطلالات بانورامية على أفق دبي. كما ويقدّم الجناحان الفاخران تجربة فريدة من نوعها تتّسم بالظلال النابضة لألوان الأزرق والأرجواني والأخضر والبرتقالي واللمسات الفاخرة للّونين الذهبي والفضي. وتعدّ هذه الأجنحة عنوان الفخامة بما تقدّمه من خدمات الخادم الشخصي الخاصة والبار الخاص.كذلك يضمّ فندق أوكسيدنتال الجداف وجهتين لتناول الطعام هما ستيج وسوق، مع التخطيط لافتتاح وجهتين إضافيتين في مرحلة لاحقة خلال العام.

لاونج ومقهى ستيج هو وجهة أنيقة تقع بجوار المسبح في الفندق، وتتميّز بإطلالات بانورامية على برج خليفة وأفق وسط المدينة. وينعكس طابع الوجهة المستوحى من البحر الأبيض المتوسّط والمشرق العربي من خلال تقديم الطعام بجانب المسبح أو في الداخل تحت القبة. أما عروض المأكولات الغنية بالنكهات المميزة من البحر الأبيض المتوسط، فتتنوّع بين الأطباق الأوسطية والمغربية والإيطالية والإسبانية. وعند المساء، سيستمتع الضيوف بمزاج أكثر تفاؤلاً.

سوق هو وجهة تناول طعام تستقبل الضيوف طوال اليوم في الطابق الأرضي وتقدّم مجموعة من الأطباق العالمية مع التركيز بشكل خاص على المأكولات العربية. ويضمّ المطعم الواسع أيضًا منطقة مفعمة بالألفة مخصّصة للمجموعات.إلى جانب ستيج وسوق، يضم الفندق لاونجًا أنيقًا عند الردهة وبارًا خاصًا للأعضاء في الطابق الأول للاستمتاع بتجارب طعام أكثر ألفة.

فندق أوكسيدنتال الجداف هو أحد الفنادق الخمسة التابعة لمجموعة فنادق بارسيلو في الإمارات العربية المتّحدة، بما فيها فندق ديوكس النخلة رويال هايدواي، وأوكسيدنتال دبي بروداكشن سيتي، وبارسيلو ريزدنسز مرسى دبي ، وأوكسيدنتال جراند الشارقة.

هذا وتتبع مجموعة فنادق بارسيلو بروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة وفقًا لبرنامجها الخاص "نحن نهتم بك"، وبما يتوافق مع جميع القواعد والأنظمة الحكومية. وتدير العلامة العالمية الفندقية مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات التي تلبي متطلبات كل ضيف.

يستقبل الفندق الضيوف للإقامات الطويلة والقصيرة بدءًا من 11 فبراير، ويمكن إجراء الحجوزات على موقع بارسيلو الإلكتروني أو عبر الهاتف على الرقم 045969929 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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