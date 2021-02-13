نجاح يلهم الجيل الإماراتي والعربي ويحفز فيهم القدرات الإبداعية نحو الريادة في الابتكار

أكدت سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، أن نجاح مشروع الإمارات في الوصول إلى الكوكب الأحمر عبر "مسبار الأمل" يعد بمثابة بزوغ فجر جديد سيلهم الجيل الإماراتي والعربي، ويحفز فيهم كل القدرات الإبداعية في المضي قدما نحو الريادة في عالم الابتكارات والاكتشافات والاختراعات العلمية، رافعة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على هذا الإنجاز التاريخي الذي سيكون بداية لتحقيق إنجازات علمية استثنائية تضع بصمة الإمارات راسخة في كل اكتشاف عالمي ساهم به هذا المشروع.

وأشارت سعادتها إلى أن "مسبار الأمل" يعزز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم في توسيع بيئة الأعمال الهادفة إلى التنمية المستدامة بكفاءة عالية، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في مجالات الابتكارات والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي ستستفيد من سمعة الإمارات وموقعها الجديد الذي حجزته بجدارة ضمن دول العالم استثمارا في علوم الفضاء والمجالات ذات الصلة، مؤكدة أن هذا النجاح يجسد قدرة الدولة على تحقيق الإنجازات الدافعة للتطور العلمي والاقتصادي على المستوى العالمي.