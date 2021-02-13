عيشو ا أجواء الشاعرية والحبّ في المنتجع الاستوائي الجميل جيه ايه مانافارو المالديف

احتفلوا بشهر الحب بأجواء من الشاعرية والهدوء في المنتجع ذي الخمس نجوم والحاصل على الجوائز، جيه ايه مانافارو المالديف. يستمتع الضيوف في تلك الفترة بأسعار مخفّضة على إقاماتهم مع العديد من الأنشطة الشاعرية كالإفطار الخاص وجلسات اليوجا المخصصة للثنائيات، والعشاء في أجواء رومانسية على الشاطئ تحت النجوم وتجربة مشاهدة الأفلام في جلسة خارجية خاصة.

ويحصل الضيوف الذين تمتد إقامتهم أربع ليالٍ أو أكثر في منتجع جيه ايه مانافارو المالديف، والذي حاز مؤخرًا على لقب أفضل منتجع لشهر العسل في العالم ضمن جوائز السفر العالمية 2020، على المزايا المذكورة أعلاه بالإضافة إلى استخدام معدات السنوركلنج وقوارب الكاياك وألواح التزلج على الماء مجانًا.

يقع المنتجع على الطرف الشمالي من المالديف، وتحديدًا في أرخبيل جزر "ها أليفو" الجميلة، ليحقق لضيوفه الخصوصية التامة عبر مساحات فسيحة وبعيدة عن الجزر الأخرى نظرًا لموقعه القريب من ملتقى بحر العرب بالمحيط الهندي الشاسع. كما أن الموقع البعيد عن تجمعات الجزر الأخرى يعني الحفاظ على طبيعة المنطقة البكر ووجود العديد من المناطق المتاحة للاستكشاف. يوصف المنتجع الحائز على الجوائز بكونه يقدم "التجربة المالديفية الحقيقية" حيث يمكن للضيوف اكتشاف الطبيعة الهادئة التي لم تتوافد عليها أفواج كبيرة من السياح، وهو محاط بالشواطئ الرملية الناعمة والمياه الصافية التي تزخر بالحياة البحرية الغنية. يضم المنتجع الأنيق 48 فيلا وغرفة على الشاطئ وفوق الماء، تضم كل منها بركة سباحة خاصة فيما يحتوي بعضها على بركتين. وتتراوح مساحات الغرف والفلل المتاحة من 135 متر مربع إلى 1600 متر مربع لتوفر سكينة وخصوصية كاملة، بينما تقدم حتى أقل الخيارات سعرًا مساحة تفوق الفيلات الفخمة في معظم فنادق المالديف. ونظرًا لبعد المكان عن المناطق السياحية أو الكثافة السكانية المحلية، فإن البحيرة الساحلية المحيطة بالمنتجع تضمن للضيوف أعلى مستويات السلامة.

توفر الجزيرة مجموعة كبيرة من الخيارات التي تناسب مختلف الأذواق بفضل قوائم الطعام الجديدة، ومنها الأطباق التقليدية المستوحاة من ثقافة المحيط الهندي والأطباق العالمية والمأكولات البحرية، وجميعها تتوفر ضمن خطة الإقامة الشاملة لكافة الوجبات والمشروبات، والتي تتيح للضيوف الاستمتاع بالمشروبات الخاصة مجانًا من الساعة 11 صباحًا إلى 11 ليلًا. وتم تحويل بقعة من أجمل مناطق الجزيرة إلى صالة وايت أوركيد لاونج الجديدة، والمنتظر افتتاحها في ديسمبر، والتي تطل على المحيط لتمنح الضيوف أجواء تعبق بنسيم البحر فيما يستمتعون بالأطباق الآسيوية المنوعة والألحان الجميلة. كما يمكن للضيوف التمتع بتشكيلة واسعة من المشروبات والأطباق الفاخرة في عدد من مطاعم وبارات المنتجع ومنها كاكوني، المطعم المفتوح طيلة اليوم في مركز الجزيرة، وأنديامو بيسترو أند بوول المميز بحديقته الغنّاء ومطعم أوشن جريل لتجربة لا تنسى لتناول الطعام تحت النجوم.

وبوسع الضيوف قضاء الوقت معًا في صفوف تعليم الطهي المالديفي ورحلات مشاهدة الدلافين ورحلات القوارب عند الغروب ورحلات الصيد وجلسات اليوغا ومسار القيادة في ملاعب الجولف أو التمتع بالجلسات العلاجية في كالم سبا سانكشواري، السبا الحاصلة على الجوائز والتي تقدم جلسات الأيورفيدا والعلاج بالروائح العطرية والاسترخاء. ومن الأنشطة الأخرى المتاحة في المنتجع مركز الغوص الحاصل على اعتماد PADI للمبتدئين والمحترفين، ومركز للرياضات المائية يوفر رياضات الجت سكي والتزلج على الماء وركوب الأمواج والتزلج الشراعي وركوب قوارب الكاياك والقوارب الشراعية واليخوت والتجديف والألعاب المائية. كما يضم المنتجع مركزًا للتوعية بالحياة البحرية وحماية البيئة المحلية، بالإضافة إلى ممارسة كرة الطائرة الشاطئية وملعب لكرة القدم الخماسية وملعب للتنس وآخر لكرة المضرب وطاولات البلياردو وغرف الألعاب، إلى جانب صالة اللياقة التي تم تجديدها مؤخرًا لتضمّ منطقة لممارسة اليوغا.