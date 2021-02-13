الامارات | «فرسان شرطة أبوظبي» تتعامل مع 8796 حالة في 2020

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعامل قسم دوريات الفرسان في شرطة أبوظبي مع 8796 حالة في عام 2020 ضمن مهامه في تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والوقاية من الجريمة ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

ونفذ القسم 3650 دورية، وتولى تأمين 16 فعالية مختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن نطاق الشراكة المجتمعية، على نحو يعزز مؤشرات العمل وتنفيذ المهام ويعكس جهود الشرطة في تميز خدماتها باستمرار.

وقدم القسم العون والمساعدة للجمهور عند الحاجة، وتواصل معهم وجاب «الفرسان» الأحياء السكنية ومختلف المواقع التي لا تصلها الدوريات الشرطية العادية، وأسهم الفرسان بدور رائد في دعم الجهات الشرطية الأخرى في الميدان ضمن منظومة العمل المتكامل بما يعكس جهود الشرطة وتميز خدماتها وتعزيز رضا المجتمع.

وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على طلب المساعدة من عناصر دوريات الفرسان عند الحاجة، لتقديم العون لهم، ومساندتها في عملها، مؤكدة مواصلة تطوير وتحديث المبادرات الشرطية للمساهمة في الارتقاء بالعمل والحصول على أفضل النتائج في تقديم الخدمات، ومواكبة المستجدات العصرية في الأداء الشرطي وفق معايير الجودة العالمية.

وأوضحت أن الفرسان يتلقون تدريبات مكثفة وفق أفضل البرامج المعتمدة عالمياً في تأهيل ورفع كفاءة شرطة الخيالة بجميع الأعمال الميدانية.

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