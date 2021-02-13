الامارات | جامعة الشارقة: المحاضرات «عن بُعد» والامتحانات حضورية

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة: المحاضرات «عن بُعد» والامتحانات حضورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عميد الخدمات الأكاديمية المساندة في جامعة الشارقة، الدكتور حسين محمد المهدي، لـ«الإمارات اليوم»، عقد المحاضرات النظرية افتراضياً، والمساقات المعملية والمختبرات والتدريب الميداني والاكلينيكي داخل الحرم الجامعي، أو في المستشفيات والمؤسسات التي تم الاتفاق معها مسبقاً. كما أكد الاتفاق مبدئياً على عقد الامتحانات النهائية لفصل الربيع في الحرم الجامعي، وفق الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى قبول ما يزيد على 1100 طالب وطالبة في تخصصات الجامعة المختلفة. وقال إن المحاضرات المعملية ستعقد في المختبرات وفق الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الطلبة والعاملين. يذكر أن الفصل الثاني بدأ يوم 17 يناير الماضي، وانطلقت المحاضرات منذ الأسبوع الأول افتراضياً.

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