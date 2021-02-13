الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملعقة

شاهد سكان بناية، بمنطقة في الشارقة، سقوط ملعقة طعام من طابق مرتفع، لتضرب زجاج إحدى المركبات، متسببة في خدوش واضحة، الأمر الذي يثير المخاوف من احتمالية سقوطها فوق رأس أحدهم، ما قد يتسبب بأذى بليغ، ويتطلب إيقاع أشد العقوبات بمرتكبي مثل هذه الأفعال.

تأمين

اشتكى متعاملون من لجوء شركات لإدارة العقارات إلى اتباع سياسة المماطلة في إرجاع مبالغ التأمين، وذلك بعد إخلاء الشقق السكنية وإنهاء العقود، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى الانتظار أشهراً عدة، ثم يفاجأون بخصومات غير مبررة، ولأسباب غير منطقية.

استهتار

حذّر قراء من انتشار ظاهرة المستهترين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً بين الحاصلين على الطعوم، ظناً منهم أنهم باتوا محصنين من الفيروس، خلافاً للحقائق العلمية التي تؤكد احتمالية إصابتهم، أو نقلهم العدوى للمقربين منهم.

هواتف

دعا سائقون إلى تشديد الرقابة على مستخدمي الهواتف المحمولة أثناء قيادة المركبات، وقالوا إن هذه الظاهرة مستمرة، وتهدد الكثيرين منهم بحوادث خطرة، مشددين على ضرورة استخدام الكاميرات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لرصد هذا النوع من المخالفات، وإيقاع الغرامات المناسبة بحق مرتكبيها.

تنظيم

أثنى مراجعون لمركز التطعيم في منطقة الصفا، التابع لوزارة الصحة، على جهود العاملين فيه لتنظيم عملية الحصول على لقاح «كوفيد-19»، بطريقة سهلة وسريعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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