الامارات | «الإمارات تبتكر» تحدد 4 معايير لاختيار المشروعات الفائزة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات تبتكر» تحدد 4 معايير لاختيار المشروعات الفائزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبنت جائزة «الإمارات تبتكر 2021»، أربعة معايير لاختيار المشروعات الفائزة بتقديم حلول مبدعة تستطيع التغلب على تحديات جائحة كورونا في أي من القطاعات الخدمية والحياتية، وتنظم الجائزة فعاليتها يوم 25 فبراير الجاري في موقع معرض إكسبو.

وتشمل المعايير: «الحداثة» وتعني مدى اختلاف الحل المبتكر عن الحلول الموجودة حالياً، و«قابلية التكرار» وتعميم الحل المبتكر في أكثر من دولة، ومعيار «الأثر»، ويعني مدى مساهمة الحل في تحسين الظروف خلال الأزمة بشكل ملموس، و«الاستجابة السريعة» للمتغيرات، أي تمكنه من تقديم حل بأقصى سرعة ممكنة.

وتكرم الجائزة التي أعلن عن إطلاقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أصحاب التجارب والاستجابات المبتكرة التي تم تطبيقها في الدولة في مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن الجائزة أربع فئات تحتفي بالابتكارات الحكومية التي تم تطبيقها في الجهات الاتحادية والمحلية، بما يضمن تعزيز استمرارية الأعمال، والاقتصاد الوطني، والتعليم ومختلف القطاعات، وتضم الفئات: فئة أفضل ابتكار من حيث الحداثة، وفئة أفضل ابتكار قابل للتكرار، وأفضل ابتكار من حيث الأثر في خدمة المجتمع، وأسرع ابتكار تم تطبيقه في الدولة للاستجابة للمتغيرات ومواجهة «كوفيد-19».

وتشهد فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» إطلاق مبادرات جديدة تسهم في تعزيز وعي الأفراد بأهمية الابتكار وأثره في واقعهم ومستقبلهم، وتنمي لديهم التفكير الإبداعي ما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وسيتم تنظيم مؤتمر «الإمارات تبتكر 2021» الافتراضي بالاعتماد على نموذج هجين يجمع ما بين الجلسات الحوارية على أرض الواقع، إضافة إلى فعاليات افتراضية تعرض عبر شاشة منصة رقمية في «جناح الاستدامة» في موقع إكسبو 2020.

وتتضمن الفعاليات مبادرات يتم تنظيمها على أرض الواقع، ومبادرات أخرى افتراضية، بهدف استقطاب أكبر عدد من المشاركات، حيث تنظم أبوظبي 118 فعالية ومبادرة، وتنظم دبي 60 فعالية داخلية وخارجية، ورأس الخيمة 60 فعالية تنظمها 17 جهة محلية، وتنظم عجمان عدداً من المبادرات والفعاليات وورش العمل المبتكرة لمختلف فئات المجتمع، فيما تنظم الجهات المحلية في الفجيرة 30 فعالية، كما تنظم الجهات المحلية في أم القيوين 20 فعالية مبتكرة.

وتشارك الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة والأكاديمية بعدد من الفعاليات الافتراضية التي تشمل مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجلسة حول دور العقول والمواهب الشابة في نمو وتطوير أنظمة الرعاية الصحية المستقبلية، وإطلاق «هاكاثون الإمارات 2021» الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات افتراضياً.

وتنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين فعاليات «مختبر الابتكار» الهادف لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الوزارة، ومبادرة «مصنع الابتكار» التي تقدم شروحاً عن أحدث الأجهزة التكنولوجية.

وتلتزم فعاليات «الإمارات تبتكر» بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

- الجائزة تنظم فعاليتها في 25 فبراير بموقع معرض إكسبو.

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