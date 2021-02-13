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الامارات | «خيرية الشارقة» تقدّم مساعدات سكنية لـ 1544 مستفيداً خلال 2020

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت جمعية الشارقة الخيرية خلال العام الماضي مساعدات سكنية لـ1544 مستفيداً، بكُلفة بلغت 16.4 مليون درهم. وشملت ترميم وتأثيث منازل عدد من الحالات غير القادرة، إلى جانب التكفل بسداد الرسوم الإيجارية عن متعثرين في السداد.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من المساعدات والمبادرات المهمة لتعزيز مسيرة عمل الجمعية ومواصلة الجهود في دعم الأسر المتعففة ضمن برامج المساعدات المقطوعة، بما ينعكس عليهم إيجاباً ويحقق لهم الاستقرار. وأضاف أن برامج المساعدات السكنية تضمن تأثيث مساكن بالأجهزة المنزلية والأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية، إلى جانب التكفل بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه، وسداد المستحقات المتأخرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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