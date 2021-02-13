الامارات | «خيرية الشارقة» تقدّم مساعدات سكنية لـ 1544 مستفيداً خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الشارقة» تقدّم مساعدات سكنية لـ 1544 مستفيداً خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت جمعية الشارقة الخيرية خلال العام الماضي مساعدات سكنية لـ1544 مستفيداً، بكُلفة بلغت 16.4 مليون درهم. وشملت ترميم وتأثيث منازل عدد من الحالات غير القادرة، إلى جانب التكفل بسداد الرسوم الإيجارية عن متعثرين في السداد.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من المساعدات والمبادرات المهمة لتعزيز مسيرة عمل الجمعية ومواصلة الجهود في دعم الأسر المتعففة ضمن برامج المساعدات المقطوعة، بما ينعكس عليهم إيجاباً ويحقق لهم الاستقرار. وأضاف أن برامج المساعدات السكنية تضمن تأثيث مساكن بالأجهزة المنزلية والأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية، إلى جانب التكفل بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه، وسداد المستحقات المتأخرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news