الامارات | في الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت وزارة التربية والتعليم تسع صور منتقاة من 196 صور التقطها طلبة المدرسة الإماراتية، في المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر) المتخصص في فن التصوير الفوتوغرافي. وأوضحت أن الهدف من المشاركة هو تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، منها نشر أفضل المبادرات في قطاعات الوزارة من خلال صور وفيديوهات موثقة، والعمل على تنمية هوايات الطلبة، وإفساح المجال أمام المتميزين منهم للمشاركة في هذه الفعاليات المهمة، واطلاع الميدان التربوي على مخرجات وأعمال المركز الإعلامي التربوي، فضلاً عن توفير مساحة لتبادل الخبرات واكتساب المهارات.

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