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الامارات | «عقابية رأس الخيمة» تنفذ 1676 زيارة «عن بعد» للنزلاء العام الماضي

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مصباح أمين - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، العميد يعقوب يوسف أبوليلة، إن الإدارة شكلت فريق عمل لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المؤسسة العقابية، حيث تم تنفيذ 1676 زيارة «عن بعد» للنزلاء مع ذويهم خلال العام الماضي، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة.

وأوضح أنه تم تنفيذ 4542 لقاء عبر الدائرة الإلكترونية، بين النزلاء داخل المؤسسة والجهات المعنية في دائرة المحاكم والنيابة العامة والنائب والمحامي العام من خلال 22 غرفة مجهزة بأحدث التقنيات.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة تسعى إلى توفير أحدث وأفضل الخدمات للمؤسسة حرصاً على أمن وسلامة النزلاء والنزيلات وتوفير الحياة الكريمة لهم طوال فترة قضاء محكومياتهم من خلال أقسام شؤون النزلاء، والأمن، والإصلاح والتأهيل التي تنفذ مهام متنوعة تصب في مصلحة النزلاء وإصلاحهم وإعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية المجتمعية لهم، وتحفيزهم على التأهيل الثقافي والديني والمهني والرياضي.

وأشار أبوليلة إلى أن المؤسسة أطلقت أخيراً مبادرة مجلس أمناء النزلاء الذي يضم ممثلين عن جميع نزلاء المؤسسة شكلوا حلقة الوصل بين الإدارة وزملائهم لحثهم على التقيد بالاشتراطات الاحترازية التي تحول دون انتشار فيروس وانتقاله بينهم، حيث يتم عزل النزلاء الجدد لمدة 14 يوماً على الرغم من إخضاعهم للفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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