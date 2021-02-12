عبدالله المهيري لـ«الاتحاد»: 192.3 مليون درهم مصروفات «صندوق الزكاة» العام الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلن صندوق الزكاة عن استفادة 10 آلاف و989 أسرة مستحقة للزكاة، بإجمالي 40 ألفاً و201 فرد من مصروفات صندوق الزكاة 2020، وبلغت القيمة المالية الإجمالية التي صرفت إلى المستحقين 192 مليون درهم و311 ألفاً و901 درهم، وذلك من خلال 18 مصرفاً من مصارف الزكاة، خلال العام الماضي وذلك وفقاً للأمين العام لصندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري.

أكد عبدالله المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة أن استجابة المجتمع كانت عالية خلال العام الماضي، وثقة المزكين في الصندوق وما يقدمه من خدمات في ظل تأثر الاقتصاد بسبب «كورونا»، مؤكداً أن الصندوق يتحرى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الزكاة على الأسر المحتاجة والتي تستحق الزكاة، ويتم تحديد ذلك من قبل لجنة الصرف بالصندوق المشهود لهم بالثقة والأمانة، وعبر عن تقديره للمزكين والذي يعكس تضافر الجهود من قبل المزكين مع صندوق الزكاة، وخاصة في ظل جائحة «كورونا».

وأشار إلى أن الصندوق «اتحادي» متخصص في خدمة فريضة الزكاة، توعيةً بها، وقبولاً لأموالها والموارد الأخرى واستدامتهما، وصرفها على مصارفها من خلال تقديم خدمات متميزة ومبتكرة وكفؤة لتعزيز السعادة والتلاحم المجتمعي في الدولة.

عبدالله المهيري

وقال المهيري: إن «مشروع داعم» والموجه لذوي الدخل الضعيف جاء في مقدمة المصارف الزكوية من حيث إجمالي المستفيدين من المشروع، ومن حيث القيمة المالية التي حصلوا عليها، إذ بلغ عدد المستفيدين 2222 أسرة، وأن إجمالي ما تم صرفه بلغ 54 مليوناً و158 ألفاً و730 درهماً.

وتلاه المصرف الزكوي الخاص بـ «مشروع مودة» والموجه إلى «المواطنات زوجة أجنبي» «34 مليوناً و422 ألف درهم، استفاد منها 982 أسرة، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأسر المستفيدين «مشروع تلاحم» والموجه إلى «المطلقات» وإجمالي ما تم صرفه 22 مليوناً و27 ألف درهم، استفاد منها825 أسرة.

وأشار المهيري إلى أن إجمالي المستفيدين في هذا العام، من «زكاة» الحالات الطارئة المتضررة من «كورونا» بلغ 844 أسرة بإجمالي 12 مليون درهم، و975 ألفاً و61 درهماً.

كما قدم الصندوق ضمن مصرف مشروع إعانة «العاطلين عن العمل» 10 ملايين و69 ألفاً و500 درهم استفاد منها 610 أسر، كما استفادت 455 أسرة من مشروع قل ربي ارحمهما «المسنين»، وإجمالي ما تم صرفه 8 ملايين و622 ألفاً و500 درهم.

وأوضح الأمين العام لصندوق الزكاة أن المستفيدين من مشروع اقرأ «طلبة علم المدارس» 1827 أسرة، وإجمالي ما تم صرفه 8 ملايين و801 ألف و561 درهماً، وضمن مصرف «مشروع الأمل» والموجه لأصحاب الهمم، فقد استفاد منه 378 أسرة وإجمالي المنصرف 7 ملايين و132 ألفاً و700 درهم.

ولفت إلى أن مشروع تحسبهم أغنياء «الأسر المتعففة»، استفاد منه 234 أسرة، بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين و57 ألفاً و163 درهماً، وفيما يتعلق بالمصرف الزكوي مشروع «وقل ربي زدني علماً» الموجه لـ «طلبة الجامعات»، فقد استفاد منه 292 أسرة من الطلبة الجامعيين، بمصروفات بلغت 6 ملايين و182 ألفاً و618 درهماً، مشيراً إلى استفادة 306 أسر للزكاة من مشروع أجر وعافية والموجه إلى «المرضى»، بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين و126 ألفاً و809 درهم، كما استفاد من مشروع رحمة والموجه إلى «الأرامل» 331 أسرة مستحقة للزكاة، وإجمالي المنصرف 5 ملايين و640 ألف درهم.

وقال المهيري: استفاد «842» أسرة من المؤلفة قلوبهم - المسلمون الجدد، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و175 ألف درهم، كما استفاد من مشروع تواصل «أسر السجناء» 80 أسرة، وإجمالي ما قد تم صرفه بلغ 2 مليون و311 ألفاً و500 درهم، كما استفاد 42 أسرة مستحقة للزكاة ضمن مصرف مشروع الخلاص «الغارمين»، بقيمة مالية بلغت مليوناً و251 ألفاً و506 درهم.

وأشار عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، إلى استفادة 73 من مشروع كافل «أسر الأيتام» بإجمالي مليون و212 ألف درهم، كما استفاد من مشروع فزعة الموجه إلى «المنكوبين» 43 أسرة، بقيمة مالية بلغت 241 ألفاً و753 درهماً، وفيما يتعلق بمشروع زكاة الفطر فقد استفاد منه 603 أسر، بقيمة إجمالية منصرفة بلغت 904 آلاف و500 درهم.