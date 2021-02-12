500 من كبار المواطنين يتلقون اللقاح في منازلهم بالظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» من تطعيم أكثر من 500 شخص من كبار المواطنين وأصحاب الهمم داخل منازلهم، وذلك خلال الفترة من منتصف يناير وحتى نهاية الشهر ضمن جهود مستشفيات الظفرة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية لهذه الفئة الغالية، في إطار مجموعة من المبادرات المختلفة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وحرصت مستشفيات الظفرة على توفير فرق طبية متخصصة تقوم بزيارات منزلية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين من أهالي المنطقة، نظراً لما تمثله هذه الشريحة من مكانة غالية على الجميع، وذلك في إطار الحرص على تلبية الاحتياجات الصحية لهم ضمن أجواء من الراحة والطمأنينة.

وكانت الفرق الطبية المتخصصة التابعة لمستشفيات الظفرة قد بدأت بزيارة منازل كبار المواطنين، وتقديم تطعيمات كورونا ما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء التواجد في محيطهم الأسري مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الدولة لمجابهة «كوفيد- 19».

وشهدت المبادرة تجاوباً كبيراً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم للحصول على اللقاح، وحرص المواطن حمد عبدالله المرزوقي والمواطن محمد يوسف الحمادي اللذان يبلغان 81 عاماً على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح امتثالاً لتوجيهات الجهات المعنية والمختصة.

من جانبها، وجهت مستشفيات الظفرة الشكر إلى كبار المواطنين، بسبب حرصهم على تلقي اللقاح والتجاوب الكبير مع حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، وذلك لكونهم قدوة لجميع أفراد المجتمع من خلال تلقيهم أول جرعة كوفيد- 19 في منازلهم، وكانت مستشفيات الظفرة قد حرصت منذ بداية الجائحة على إطلاق العديد من المبادرات المختلفة التي تضمن صحة وسلامة كبار المواطنين بمنطقة الظفرة، بهدف توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم للتخفيف عنهم، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وشهدت الفترة الماضية عدداً من المبادرات في مختلف مدن منطقة الظفرة، حيث تم تقديم خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم المستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية من أهالي منطقة الظفرة، في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، وذلك لضمان حصول هذه الشريحة الغالية على لقاح الإنفلونزا الموسمية، بما يضمن أمنهم وسلامتهم ووقايتهم من المرض.