مخالفة 7 منشآت رياضية وإغلاق 2 في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أصدر مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «اقتصادية دبي»، 7 مخالفات على عدد من مراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، كما تم إغلاق منشأتين رياضيتين وتنبيه 6 أخرى، وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكولات الرسمية وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد- 19».

وتنوعت المخالفات على المنشآت التي فرضت عليها غرامات مالية، ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، فيما كان سبب إغلاق المنشأتين الرياضيتين هو نتيجة تكرار المخالفة فيهما، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على عدة مناطق في مختلف أرجاء دبي.

وتتواصل عمليات التفتيش والمراقبة من قبل مأموري الضبط ضمن فريق عمل مجلس دبي الرياضي، وبالتنسيق مع «اقتصادية دبي»، لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة.

وأكد المجلس ضرورة استمرار جميع المنشآت الرياضية التي تضم مراكز التدريب البدني واللياقة البدنية والأكاديميات على مواصلة الالتزام التام بالتعليمات وتطبيق إجراءات الوقاية طوال ساعات عمل المنشآت على مدار الأسبوع، من خلال المحافظة على متطلبات النظافة والتعقيم وفقاً لتكليفات السلطات، والتي تشمل المحافظة على نظام تنظيف منتظم، وضمان احترام قاعدة التباعد الجسدي والمسافة الآمنة في جميع الأوقات، ووضع اللافتات الإرشادية في أماكن واضحة.