إلزام مستشفى بدفع 352 ألف درهم تعويضاً عن خطأ طبي

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

حكمت محكمة النقض أبوظبي، بنقض حكم محكمة الاستئناف في قضية تعويض مستشفى للأضرار المادية والمعنوية والجسدية التي لحقت بالطاعن، وذلك جراء الخطأ الطبي الجسيم، وألزمت المستشفى بتعويض الطاعن مبلغ 352 ألفاً و254 درهماً عن الأضرار التي لحقت به.

وكان الطاعن قد أقام على أحد المستشفيات المطعون ضده دعوى، مطالباً الحكم بإلزامه بالتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية والجسدية والكسب الفائت وفوات المنفعة التي لحقت به جراء الخطأ الطبي الجسيم، إثر معاناته من آلام أسفل الظهر، حيث أجرى بالمستشفى عمليتين جراحيتين بالعمود الفقري نتج عنهما عجز كامل في الرجل اليسرى وعدم القدرة على المشي، مما جعله يرفع دعوى ضد المستشفى، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 352 ألفاً و254 درهماً، واستأنف الطاعن والمستشفى «المطعون ضده» الحكم وقضت المحكمة في الاستئناف الأول بعدم جوازه، وفي الاستئناف الثاني برفضه، فطعن الطاعن على الحكم بطريق النقض، وقدم المستشفى «المطعون ضده» مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وقد عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.