الامارات | شرطة دبي تضبط 1034 كيلوغرام مخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط 1034 كيلوغرام مخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي 1044 متهماً من إجمالي 2176 متهماً على مستوى الدولة، خلال الربع الرابع من العام الماضي. كما ضبطت 1034 كيلوغراماً من المخدرات والأقراص المخدرة، ما يمثل 50.6% من المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة. وتنوّعت ما بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا.

وسجلت الإدارة 728 قضية، مقارنة بـ528 قضية خلال الفترة نفسها من عام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الرابع من العام الماضي. وناقش الاجتماع خطط الإدارة وآليات عملها، والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، إضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق ومؤشرات الأداء.

واستمع مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل المنصوري، خلال ترؤسه الاجتماع، إلى شرح حول قضايا المخدرات التي سجلتها شرطة دبي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وأكد أن التعاون بين إدارات قطاع البحث الجنائي وبقية القطاعات كان له أثر بالغ في مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها.

وأفاد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد ثاني حارب، بأن شرطة دبي تؤمن بأن قضية المخدرات عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، لافتاً إلى مدّ دول مختلفة بـ68 معلومة مهمة خلال الربع الرابع من العام الماضي، ما أدّى إلى القبض على 34 متهماً، وضبط 3512 طناً من المخدرات، تنوّعت بين القات والكوكايين والماريغوانا والهيروين.

وأضاف أن نسبة القضايا المضبوطة في دبي، العام الماضي، شكلت 46.9% من إجمالي القضايا على مستوى الدولة، مقارنة بعام 2019 الذي بلغت النسبة فيه 32.9%. وأكد نجاح الإدارة، خلال الفترة نفسها، في رصد وحجب 16 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج للمخدرات.

«جي بي إس» لترويج المخدرات

قال اللواء خليل المنصوري، إن الإدارة العامة للمخدرات أوقعت كثيراً من الرؤوس الكبيرة في مجال تهريب وترويج المخدرات، ما أسهم في ارتفاع مؤشر الضبطيات، على الرغم من تنوع الأساليب التي تلجأ إليها عصابات التهريب، بما فيها التقنيات الحديثة، مثل الترويج بالـ«جي بي إس»، التي استغلها المروجون في بيع سمومهم للمتعاطين، إذ تجرى عمليات البيع عن طريقة تطبيقات الدردشة، ثم يحول المشتري النقود للمروج أو التاجر، ويرسل إليه الأخير خريطة بموقع المخدرات عن طريق خدمة تحديد المواقع، لتقليل فرص القبض عليه، لافتاً إلى أن شرطة دبي كثفت عمليات التأهيل والتدريب لكوادر المكافحة، ولجأت إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعقب المتهمين وضبطهم.

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